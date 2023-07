Der Rückgang der Inflation in Deutschland ist im Juni unterbrochen worden. Die Lebenshaltungskosten erhöhten sich um 6,4 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag eine frühere Schätzung bestätigte. Noch im Mai war die Inflationsrate mit dem dritten Rückgang in Folge auf 6,1 Prozent gefallen, den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr. Von Mai auf Juni verteuerten sich Waren und Dienstleistungen um 0,3 Prozent.