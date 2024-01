Wie in der vergangenen Woche kam es wegen der Trecker-Kolonnen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Vergangene Woche hatten Bauern auch Autobahnauffahrten gesperrt und teilweise selbst entschieden, wer durchgelassen wurde und wer nicht. Das Bundesinnenministerium wies am Montag darauf hin, dass Behörden der Länder vorgehen müssten, wenn Auflagen für Demonstrationen nicht eingehalten würden. Es seien Strafverfahren eingeleitet worden. Insgesamt hatten Umfragen aber eine grosse Unterstützung der Bevölkerung für die Bauern-Proteste ergeben. Es habe den Versuch von Extremisten gegeben, die Proteste zu unterwandern, was aber in den meisten Fällen nicht gelungen sei, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums.