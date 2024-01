Kräftig gestiegene Zinsen, mit denen die Europäische Zentralbank (EZB) die hohe Inflation bekämpfen will, machen insbesondere dem Wohnungsbau zu schaffen. Dadurch werden viele Projekte für Bauherren unrentabel. Das ist nach Einschätzung vieler Experten ein soziales Problem, da bezahlbarer Wohnraum vor allem in die Städte auf Jahre hinaus Mangelware bleiben dürfte. Viele Ökonomen gehen aber davon aus, dass die EZB in diesem Jahr ihre Zinsen mehrfach senken wird, was Bauen wieder günstiger machen könnte.