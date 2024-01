Den Ökonomen der Deutschen Bank zufolge verhinderten mehrere Massnahmen der Bundesregierung einen stärkeren Abbau der Teuerung im Januar. Dazu zählen das Aus für die Energiepreisbremse, der Wegfall eines Millardenzuschusses für die Netzentgelte und die Anhebung des CO2-Preises beim Tanken und Heizen von 30 auf 45 Euro je Tonne. Auf Speisen in Restaurants wird zudem wieder die alte Mehrwertsteuer von 19 Prozent verlangt, nicht mehr die in der Corona-Krise ermässigte von sieben Prozent. Alles zusammen erhöhe die Inflationsrate um etwa 0,6 Prozentpunkte, heisst es in der Analyse der Deutschen Bank.