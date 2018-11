Dazu übernimmt Philion einer Mitteilung vom Donnerstag zufolge eine Beteiligung in Höhe von 30 Prozent an Mister Mobile von einsAmobile, welche mit 45 Prozent beteiligt bleibt. Die übrigen 25 Prozent verbleiben beim Gründer von Mister Mobile, Robert Ermich, der die Online Plattform DEINHANDY betreibt und weiterhin Geschäftsführer bleibt.

Philion betreibt derzeit mit der Fexcom GmbH den grössten unabhängigen Telekommunikationsfilialisten in Deutschland mit derzeit 167 Filialen bundesweit. Es sei geplant, dass die Zahl der Läden bis Ende 2019 auf rund 300 ausgebaut werden und künftig unter dem Namen DEINHANDY auftreten soll. Damit soll die bekannte Online-Marke auch über Shops präsent sein.

"Durch die Zusammenarbeit der Firmen wird der Online- und Offline-Vertrieb miteinander verzahnt", kommentiert Murat Ayhan, Geschäftsführer von einsAmobile und Mitglied der Konzernleitung von Mobilezone. In den nächsten fünf Jahren sollen sämtliche Telekommunikationsverträge und Mobilfunkendgeräte der Philion Gruppe über die mobilezone Gruppe abgewickelt werden. "Die Kooperation ist für mobilezone ein weiterer wichtiger strategischer Schritt in der Umsetzung der Wachstumsstrategie", so Ayhan.

(AWP)