Die wirtschaftlichen Kontraktionen werden wahrscheinlich nicht schwerwiegend sein, aber “die Rezession an sich ist schon bedeutsam”, sagte James McCormack, Global Head of Sovereigns and Supranationals bei Fitch, in einem Interview mit Bloomberg TV. In Grosssbritannien sei die Rezession wahrscheinlich schon eingetreten. Auch den USA drohe eine “moderate” Rezession gegen Ende 2023, sagte McCormack in Dubai.