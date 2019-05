Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,1217 US-Dollar und damit kaum mehr als in der Nacht. Auch zum Franken bewegte sich der Euro nur wenig.

Ein Euro wird derzeit mit 1,1436 Franken gehandelt, nach 1,1430 am Vorabend. Der US-Dollar geht derweil weiterhin mi 1,0193 Franken knapp unterhalb der Marke von 1,02 um.

Überraschend robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone hatten dem Euro am Vortag Auftrieb gegeben. Zu Beginn des Jahres hatte sich das Wirtschaftswachstum im Währungsraum stärker als erwartet beschleunigt. Neue Konjunkturdaten aus der Eurozone werden angesichts des Mai-Feiertages nicht erwartet.

Am Nachmittag steht in den USA mit dem Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie der wohl am meisten beachtete Frühindikator auf dem Kalender. Zudem wird die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend mit grosser Spannung erwartet. Dank einer robusten Wachstumsdynamik der amerikanischen Wirtschaft und einer gleichzeitig vergleichsweise niedrigen Inflation sehen Ökonomen keinen Handlungsbedarf.

(AWP)