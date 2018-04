Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2329 US-Dollar und damit soviel wie am Vormittag. Der Schweizer Franken hat während dem Osterwochenende im Überseehandel leicht an Wert eingebüsst. Der Dollar geht aktuell zu 0,9636 CHF nach 0,9563 CHF am Donnerstagabend um, der Euro steht bei 1,1756 CHF nach zuvor 1,1765 CHF.

In Europa sind alle wichtigen Börsen geschlossen. So konnten weder enttäuschend ausgefallene US-Konjunkturdaten noch der eskalierende Handelskonflikt zwischen China und den Vereinigen Staaten für Bewegung sorgen.

(AWP)