Donald Trump wollte Amerika wieder gross machen. Und wenigstens in einer Hinsicht hat er das zweifellos geschafft: Der Dollar, die Leitwährung der Welt, ist so stark wie selten zuvor – ihr Aussenwert auf Rekordstand. Die starke Währung aber wollte der US-Präsident mitnichten. Vielmehr sei das „ein grosser Nachteil“ für sein Land, verkündete er auf Twitter. Amerika soll stark sein, aber den Dollar hätte er gerne schwach, nur so können US-Unternehmen ihre Waren günstig auf den Weltmärkten verkaufen.

Die gute Nachricht für Trump lautet: Dieser Wunsch wird sich für ihn bald erfüllen. Die schlechte: Die Gründe dafür dürften nicht in seinem Sinne sein, vor allem werden sie dafür sorgen, dass der US-Devise ein jahrelanger Abwärtstrend droht, ein langsamer, aber stetiger Verfall. Das Problem dabei ist vor allem, dass die meisten Investoren und Unternehmen darauf bisher nicht eingestellt sind – mancherorts könnte das zu einem bösen Erwachen führen.

"Ich bin schockiert darüber, wie viel Vertrauen Investoren derzeit in den Dollar haben", sagt beispielsweise Luca Paolini, Chefstratege bei der Privatbank Pictet. Denn er ist überzeugt: "Der Dollar wird in den nächsten fünf Jahren extrem unter Druck kommen." Viele Devisen- und Anlageexperten sehen das derzeit ähnlich, so auch Thomas Flury, Stratege bei der UBS: "Der Dollar ist unserer Meinung nach erheblich überbewertet."

Ein Grund für den Höhenflug: US-Anleger erhalten Zinsen

Diese Einschätzung überrascht vielleicht. Der Dollar auf Höhenflug? Wie das, wenn der Kurs zum Euro heute da steht, wo er auch vor vier Jahren schon stand, und er dazwischen nur ab und zu ein wenig schwankte? Doch der Wechselkurs zum Euro ist die absolute Ausnahme im globalen Vergleich. Ganz anders sieht das gegenüber den Devisen anderer wichtiger internationaler Handelspartner aus. Seit Mitte 2015 legte der US-Dollar beispielsweise gegenüber dem kanadischen Dollar sieben Prozent zu, gegenüber dem chinesischen Yuan zehn und gegenüber dem mexikanischen Peso sogar 20 Prozent.

Zusammengefasst wird die Entwicklung in einem Index, den die US-Notenbank jede Woche aktualisiert. Er zeigt den handelsgewichteten Dollar, der auf dem Kurs der US-Devise gegenüber den Währungen der 26 wichtigsten Handelspartner des Landes basiert. Diese werden darin so gewichtet, wie es ihrem Anteil am US-Handel entspricht, und dieser Index steht nur ganz knapp unter dem Rekordwert vom Februar 2002.

Ein Grund für den Höhenflug der amerikanischen Währung besteht darin, dass Anleger in den USA höhere Zinsen erhalten als andernorts – oder anders formuliert: Sie erhalten überhaupt Zinsen. Zwischen Dezember 2015 und Dezember 2018 erhöhte die US-Notenbank Fed den Leitzins insgesamt neunmal, von praktisch null auf über zwei Prozent. Die Renditen für amerikanische Staatsanleihen lagen Ende vergangenen Jahres sogar schon wieder bei über drei Prozent. Das bewog viele Investoren, ihr Geld in die USA zu bringen, was den Dollar stärkte.

Allerdings: Nicht zuletzt auf Drängen des US-Präsidenten hat die Notenbank diesen Kurs kurz nach der letzten Zinserhöhung wieder verlassen. Und seit fast sechs Monaten steht fest: Sie wird keine weiteren Schritte nach oben folgen lassen. Seit einigen Wochen deutet alles darauf hin, dass sie den Leitzins bald sogar wieder senken wird. Für zehnjährige US-Anleihen gibt es daher schon jetzt nur noch knapp unter zwei Prozent Rendite.

Starkes US-Wachstum

Die logische Folge wäre nun, dass der Dollar wieder nachgibt. Genau das ist jedoch bislang nicht passiert, in den vergangenen Wochen hat er sogar noch etwas zugelegt. Das deutet darauf hin, dass eben nicht nur die Zinsunterschiede Investoren in die USA locken. Und tatsächlich: "Der Schlüsselfaktor für den Dollar ist das Wachstum, nicht die Fed", sagt Kit Juckes, Währungsexperte bei der Société Générale.

Die Wirtschaft in den USA ist in den vergangenen Quartalen stärker gewachsen als in vielen anderen Regionen, und noch viel deutlicher gilt dies für die Unternehmensgewinne. Der Grund: Der US-Präsident senkte die Steuern für die Konzerne deutlich. Das lockte Investoren an. "Das ‚Problem‘ ist nun", sagt Juckes, "dass nicht nur das US-Wachstum in der Vergangenheit so stark war, sondern auch die Erwartungen an das künftige Wachstum auf einem hohen Niveau bleiben." Die durchschnittlichen Prognosen der Analysten für das US-Wirtschaftswachstum in diesem Jahr sind seit Mitte letzten Jahres sogar noch leicht gestiegen, von 2,4 auf 2,5 Prozent. Und solange dies so bleibt, bleibt eben auch der Dollar stark.

Doch genau das werde eben nicht so weitergehen, glauben immer mehr Beobachter. Weltweit trüben sich die konjunkturellen Aussichten ein, nicht zuletzt wegen des Handelskonflikts. Auch die Ökonomen werden immer pessimistischer. Eine Umfrage der National Association for Business Economics unter 53 führenden Ökonomen der USA ergab Anfang Juni, dass die Mehrheit bis Ende 2020 mit einer Rezession im Land rechnet. "In den USA beginnen wichtige Sektoren Rezessionssignale auszusenden", sagt Neil Dwane, Chefstratege bei Allianz Global Investors. "Und fast jeder rechnet damit, dass es in den nächsten zwei Jahren zu einer Rezession kommt."

Dieser Artikel erschien zuerst bei der "Welt" mit dem Titel "Dem Dollar steht ein schleichender Verfall bevor"