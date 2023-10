Klar gesucht ist weiterhin der Schweizer Franken. Am Freitagabend rutschte das Euro zum Franken unter die 0,95er-Marke und bis auf ein Rekordtief von 0,9456 ab. Aktuell geht das Paar etwas höher zu 0,9489 um. Der US-Dollar kostet mit 0,9012 Franken in etwa so viel wie am Freitagabend.