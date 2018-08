Der bis Ende des nächsten Jahres fällige Betrag setzt sich hauptsächlich aus Anleihen (Obligationen) zusammen, die von türkischen Finanzinstituten emittiert wurden. Dazu gehören herkömmliche Anleihen und islamische Sukuk-Anleihen mit einem Wert von mindestens 100 Millionen Dollar zum Zeitpunkt der Emission. Das zeigen Daten, die Bloomberg zusammengestellt hat.

Investoren beobachten genau, ob die türkischen Banken und andere Unternehmen Zugang zu den ausländischen Finanzmitteln behalten, die sie benötigen, um die Wirtschaftsaktivität angesichts des Einbruchs der Landeswährung am Laufen zu halten.

"Bisher hat sich eine Währungskrise nicht in eine Schuldenkrise verwandelt", schreiben Stuart Culverhouse und Hasnain Malik, Analysten bei Exotix Partners, in einem Bericht. Die niedrige Staatsverschuldung des Landes, mit 28 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, "könnte etwas Trost bieten, und das Land hat Munition in Form von offiziellen Rücklagen in Höhe von 98 Milliarden Dollar", schreiben sie.

Wird die Währungskrise zur Schuldenkrise?

Angesichts der Tatsache, dass sich die Türkei auf Aussenfinanzierung verlässt, könnte sich eine Währungskrise in eine Schuldenkrise verwandeln, schreiben sie, insbesondere für jene Unternehmen, die stark fremdfinanziert sind und besonders empfindlich auf Devisenbewegungen reagieren.

Coca-Cola Icecek ist als Erste dran, mit einer vorrangigen unbesicherten Anleihe über 500 Millionen Dollar, die am 1. Oktober fällig wird. Das Unternehmen refinanzierte die Papiere im vergangenen September, um die Laufzeit zu günstigeren Konditionen als bisher bis 2024 zu verlängern, und verfügt nun über "mehr als ausreichende Hartwährungs-Barmittel", um ihre Verpflichtungen erfüllen zu können, wie CCI am Dienstag mitteilte.

Fitch Ratings bestätigte die Bonitätsnote des Unternehmen in dieser Woche mit "BBB-" und einem negativen Ausblick, wies aber darauf hin, dass alle Aktivitäten von CCI in Schwellenländern basiert sind.

Im nächsten Jahr gibt es eine starke Konzentration fällig werdender Anleihen von türkischen Emittenten, wie Daten von Bloomberg zeigen. Die Bank Türkiye Garanti Bankasi hat drei Anleihen mit einem Volumen von 1,4 Milliarden Dollar im Umlauf, die zwischen Februar und Oktober fällig werden. Von der türkischen Regierung wird ein Sukuk über 1,25 Milliarden Dollar im Oktober fällig. Darüber hinaus laufen drei auf Dollar und Euro lautende Anleihen mit nominal 4,4 Milliarden Dollar zwischen März und November aus.

