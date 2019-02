Die Einnahmen fielen 1,2 Prozent geringer aus als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das kommt überraschend, hatten Ökonomen doch mit einem leichten Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet. Die Konsumenten gaben beispielsweise weniger Geld in Restaurants aus, ebenso für Bekleidung und Möbel.

Da der Konsum gut zwei Drittel der Wirtschaftsleistung ausmacht, zeichnet sich damit für das vierte Quartal eine Konjunkturabkühlung ab. Experten gehen davon aus, dass die weltgrösste Volkswirtschaft zwischen Oktober und Dezember nur noch mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,7 Prozent gewachsen ist. Im dritten Quartal hatte es noch zu einem Plus von 3,4 Prozent gereicht.

(Reuters)