Es scheint, dass jede noch so vage positive Nachricht derzeit ausreicht, um Aktienmärkte dieser Tage nach oben zu treiben. Teilweise ist das sogar bei einzelnen Titeln so, wie der massive Anstieg der Adidas-Aktie am Freitag (plus 22 Prozent) zeigt, nachdem das Unternehmen “nur” einen neuen CEO bekannt gegeben hatte.