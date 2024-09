Neue Daten zum Fettsenker-Portfolio von Roche drückten am Mittwoch den Kurs des Genussscheins deutlich (minus 4 Prozent). Bei CT-996, so der Name des Kandidaten, verspürten Probanden relativ grosse Nebenwirkungen. Bereits Anfang Woche hatten erste Daten zu einem ähnlichen Schlankmacher-Kandidaten für eine negative Kursreaktion gesorgt.