Mangelnde Reputation

Insgesamt habe es in der Schweiz etwas mehr Verluste als Gewinne gegeben, hiess es von QS. "Der leichte Gesamtrückgang der Schweiz scheint darauf zurückzuführen zu sein, dass die Schweiz Mühe hat, ihre offensichtliche Qualität in der Welt und insbesondere auf dem Arbeitsmarkt zu verbreiten, wie der Rückgang der Arbeitgeberreputation und in geringerem Masse auch der akademischen Reputation zeigt", wird Ben Sowter, QS Senior Vice President, in der Mitteilung zitiert. So schaffte es in der Schweiz beim Indikator Arbeitgeberreputation nur die ETH Zürich (Platz 62) unter die Top 100.