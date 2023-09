Die Gefahr aus dem Automobilsektor

Nach Ansicht von Wirtschaftsexperten der Citigroup kommt die von den United Auto Workers organisierte Arbeitsniederlegung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, nämlich genau dann, wenn sich die Lieferketten für Fahrzeuge und die Preise normalisieren. Er stellt eine eindeutige Inflationsgefahr zu einer Zeit dar, in der der Preisdruck in den USA langsamer nachlässt als in anderen Ländern. Die Fed beschloss an ihrer letzten Sitzung, die Zinsen unverändert zu lassen. Gleichzeitig signalisierte sie aber, dass sie mit einer weiteren Zinserhöhung vor Jahresende rechnet.