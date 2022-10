Jeremy Lawson ist Chefökonom bei abrdn, einem der grössten Vermögensverwalter Grossbritanniens. In seiner Funktion ist er für die Wirtschaftsforschung und Wirtschaftsprognosen des Unternehmens verantwortlich. Lawson ist überdies Mitglied der Strategic Investment Group und der Global Investment Group von abrdn. Frühere Berufstationen waren die Reserve Bank of Australia, die OECD in Paris, das Institute of International Economics und BNP Paribas.