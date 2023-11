Im Gegensatz zu Warren Buffett trat Soros als aktiver Käufer von Technologieaktien in Erscheinung. So kaufte Soros Fund Management im dritten Quartal 325’000 Aktien des Chipdesigners Arm Holdings, der im September an die Börse ging. Darüber hinaus wurden kleinere Anteile an kürzlich erfolgten Börsengängen wie Maplebear oder Klaviyo erworben.