Diese Bonds werden in letzter EZB-Runde auf Überholspur gesehen

Die Notenbank hat weniger Anleihen der Länder gekauft, als der so genannte Kapitalschlüssel nahelegt - eine Richtlinie für Käufe, die auf der relativen Größe der Volkswirtschaften des Euroraums basiert. Das bedeutet, dass die EZB wahrscheinlich zu Beginn des letzten Quartals der quantitativen Lockerung die Anleihen dieser Länder wahrscheinlich überproportional erwerben wird, auch wenn sich die monatlichen Gesamtkäufe auf 15 Milliarden Euro halbieren.

Die EZB hat in früheren Phasen des Programms bereits Aktiva aus anderen Ländern wie Frankreich und Italien überproportional gekauft und dürfte daher mehr anderswo kaufen, sagt Jens Peter Sorensen, Chef-Analyst bei Danske Bank. Ein Trend, die monatlichen Käufe auf Staatsanleihen zu konzentrieren, deren Anteil im letzten Monat auf über 90 Prozent stieg, wird sich wahrscheinlich ebenfalls fortsetzen, erwartet er.

"Angesichts der Käufe in Finnland und Irland sehen wir Spielraum für eine Spread-Straffung zwischen finnischen Staatsanleihen und den EU-Kernländern. Das gleiche gilt für Irland", sagte Sorensen. "Portugal sollte ebenfalls profitieren, vor allem wenn sich Italien beruhigt."

Die Renditen zehnjähriger finnischer Anleihen sind seit einem Hoch im Februar um 38 Basispunkte gefallen, und die irischen Renditen sind um 30 Basispunkte gesunken, obwohl sich ihr Aufschlag gegenüber den deutschen Pendants kaum verändert hat. Eine Rally in Portugal ist in diesem Jahr vor dem Hintergrund der politischen Unsicherheit in Italien, welche die europäischen Peripherieländer in Mitleidenschaft zog, ins Stocken geraten. Im Jahr 2017 waren die portugiesischen Renditen um 182 Basispunkte gefallen.

