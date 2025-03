Wie die vorgelegten Zahlen auch zeigten, war das Geschäft in Asien und Lateinamerika rückläufig. Medartis berichtete, dassb die Marktbedingungen in diesen Vertriebsregionen anhaltend schwierig blieben. In Lateinamerika will Medartis den Fokus nun auf Diversifikation legen, während der Konzern bislang vor allem im Premium-Segment aktiv war. Zusammen mit den vorgelegten Zahlen kündigte die Gruppe eine Mehrheitsbeteiligung (51 Prozent) am brasilianischen Unternehmen NeoOrtho an, das vor allem im sogenannten Value-Markt aktiv ist.