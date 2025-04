Dem Unternehmen spielt in die Karten, dass Pharmakonzerne Produktion und Forschung vermehrt auslagern. «Dank verschiedener Übernahmen kann Lonza ein breites Spektrum an Dienstleistungen anbieten», schreibt Elmar Sieber, Analyst der Basler Kantonalbank (BKB), in seiner Einschätzung von Anfang April. Zum Angebot von Lonza gehören neben der Produktion von Wirkstoffen wie monoklonalen Antikörpern und komplexen Proteinen auch die Herstellung von Pillenhüllen sowie Automatisierungsplattformen.