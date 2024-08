Die veränderten Erwartungen zur Schweizerischen Nationalbank – bis Ende Jahr werden jetzt zwei Zinsschritte erwartet, also eine Gesamtsenkung um 0,5 Prozent – dürften an der jüngsten Aufwertung des Frankens liegen, aber auch an der schwachen Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz. Tiefere Leitzinsen mindern die Attraktivität des Frankens und verbilligen Kredite, was der Konjunktur zugutekommen kann.