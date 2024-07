Die Demokratin will ihren Vize in den nächsten Tagen benennen und dann mit dieser Person bereits in der kommenden Woche durch besonders umkämpfte Bundesstaaten, sogenannte Swing States, touren. Der Sender CNN meldete unter Berufung auf Harris' Umfeld, sie plane am Dienstag eine erste gemeinsame Wahlkampfveranstaltung mit ihrem Vize in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania.