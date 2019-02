Ziel sei es, den Kunden von Bär diesbezüglich zukunftsweisende Lösungen zur Verfügung zu stellen, teilte die Bank am Dienstag mit. Die Partnerschaft werde in Kraft treten, sobald SEBA die FINMA-Lizenz für Banken und Effektenhändler erhalten hat. Wie die SEBA selbst in einer separaten Mitteilung noch ankündigte, wird sie ihren Aktionären an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 20. März 2019 die Zuwahl von Peter Gerlach, Head Markets und Mitglied der Geschäftsleitung der Bank Julius Bär, in den Verwaltungsrat vorschlagen.

(AWP)