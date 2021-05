Mit Non-Fungible Tokens (NFTs), die auf der von Kryptowährungen wie Bitcoin bekannten Blockchain basieren, werden digitale Kunstwerke oder Musikstücke teils für mehrere Millionen an Sammler verkauft. Sie gelten dann als Eigentümer der Originale, und die im Internet für jedermann kostenlos zugänglichen Versionen werden zu Kopien.

Was ist ein NFT?

Ein NFT ist eine Art digitaler Echtheits- und Eigentumsnachweis. Dabei wird zum Beispiel ein Videoclip auf einer Blockchain registriert. Dazu werden die Eigentümer sowie Käufe und Verkäufe eingetragen. Dadurch erhält das NFT eine einzigartige digitale Signatur, auch wenn das zugrunde liegende Werk millionenfach reproduziert werden kann. Das NFT ist aber ein Unikat und wird durch die Zertifizierung handelbar gemacht.

Die NFT-Blockchain ist frei einsehbar. Dadurch können sich die offiziellen Eigentümer digitaler Kunstwerke jederzeit und öffentlich mit ihrem Besitz brüsten.

Welche Arten von NFTs gibt es?

Grundsätzlich kann jedes digitale Objekt - Bilder, Videos, Musik, Texte oder Tweets - zu NFTs gemacht werden. So können Fans auf der Internetseite NBA Top Shot Clips mit Spielszenen der US-Basketball-Liga NBA kaufen und handeln. Diese können zwar auf Plattformen wie Youtube kostenlos betrachtet werden. NFT-Enthusiasten sehen sich allerdings als Eigentümer des Originals.

Mit Hilfe von NFTs können sich Nutzer auch Grundstücke oder Figuren in virtuellen Spiele-Welten sichern. Twitter-Mitgründer und -Chef Jack Dorsey verkaufte im März den weltweit ersten Tweet als NFT für 2,9 Millionen Dollar.

Wie kann man ein NFT kaufen?

NFTs werden auf spezialisierten Plattformen gehandelt. Doch springen auch klassische Auktionshäuser wie Christie's auf den Zug auf. Gezahlt wird bei den Versteigerungen meist in der nach Bitcoin zweitwichtigsten Kryptowährung Ethereum oder in US-Dollar.

Wie entwickelt sich der Markt für NFTs?

NFTs gibt es seit 2017. Richtig Fahrt aufgenommen haben sie aber erst Anfang dieses Jahres. Der Handelsplattform OpenSea zufolge erreichten die Verkäufe im Februar 95,2 Millionen Dollar, etwa zwölf Mal so viel wie im Januar. Der Datenanbieter NonFungible.com bezifferte das NTF-Transaktionsvolumen auf der Blockchain der Kryptowährung Ethereum Mitte März auf insgesamt 400 Millionen Dollar. Rund die Hälfte davon sei in den 30 Tagen davor hinzugekommen.

NBA Top Shot hat nach eigenen Angaben knapp 700'000 Nutzer und bis Anfang März fast 400 Millionen Dollar Umsatz gemacht, rund die Hälfte davon im Februar. Diese Zahlen fliessen nicht in die Statistik von NunFungible.com ein.

Warum ausgerechnet jetzt?

Einige machen die Pandemie für den Boom verantwortlich. Da viele Menschen wegen der Lockdowns zu Hause sässen, verbrächten sie mehr Zeit im Internet. NFTs seien zudem eine Möglichkeit, seinen Besitz online herumzuzeigen. Andere sehen die Hoffnung auf spektakuläre Spekulationsgewinne als Auslöser des Booms. Zahlreiche NFTs haben ihre Preise binnen Wochen vervielfacht. Ausserdem hat der Hype um Bitcoin & Co in den vergangenen Jahren so manchen Kryptowährungs-Millionär hervorgebracht, der seinen neuen Reichtum ausgeben will.

Was macht NFTs so besonders?

Befürworter sehen in NFTs die Zukunft des Eigentums. Jeder Besitz, von Konzertkarten bis zum Eigenheim - werde irgendwann in einer Blockchain gespeichert sein. Künstlern bieten NFTs die Möglichkeit, mit digitaler Kunst Geld zu verdienen - durch den Verkauf selbst und möglicherweise durch zusätzliche Provisionen, wenn das Kunstwerk den Besitzer wechselt.

Daneben eröffnen sich weitere Geschäftsmodelle. So vermarktet die Band "Kings of Leon" ihr neues Album "When You See Yourself" als NFT. Käufer erhalten dabei eine limitierte Vinyl-Version der Platte oder dürfen Konzerte aus der ersten Reihe verfolgen.

Wo liegen die Risiken?

Da jeder NFTs aufsetzen und verkaufen kann, ist die Knappheit des Angebots kein Garant für Wertsteigerungen. Legt sich der Hype, können NFTs massiv an Wert verlieren. Da sich viele NFT-Anbieter hinter Pseudonymen verstecken, besteht zudem die Gefahr von Betrug.

(Reuters)