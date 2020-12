"Wir haben noch nicht einmal die Oberfläche von dem gekratzt, was wir in digitalen Assets und Tokenisierung sehen konnten", sagte Hamers anlässlich des Singapore Fintech Festivals.

Fachleute sehen die Tokenisierung von Vermögenswerten als Chance für den Finanzplatz Schweiz, verlorenes Terrain gutzumachen, wie etwa dem Geschäft mit Fonds. In diesen Markt kommt immer mehr Bewegung, wie auch eine Mitteilung vom Montag beweist.

Demnach übernimmt die Börsenbetreiberin SIX eine grössere Beteiligung an Custodigit, einem Joint Venture der Swisscom und dem IT-Unternehmen Sygnum. Geplant ist, dass SIX Digital Exchange und Custodigit gemeinsam ein institutionelles Gateway für digitale Vermögenswerte anbieten, mit dem Banken und ihre Kunden Zugang zu Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten erhalten.

Hamers selber hat den Auftrag, die die Digitalisierung des gesamten operativen Bankgeschäfts der UBS vorantreiben. Hamers, der von 2013 bis 2020 an der Spitze der niederländischen Grossbank ING stand, hatte dort den Ausbau der digitalen Kanäle vorangetrieben, die IT modernisiert, eine Reihe von Fintech-Unternehmen übernommen und die Kundenzahlen gesteigert.

Hamers' Äusserungen waren seine ersten öffentlichen Kommentare, seit ser das CEO-Amt der UBS von Sergio Ermotti Anfang des letzten Monats übernommen hat. Er sprach im selben Panel wie Thomas Gottstein, CEO der Credit Suisse.

(Bloomberg/cash/Reuters)