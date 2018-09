Die verschwiegenen Chefs von Bitmain Technologies, Canaan und Ebang International - drei der grössten Hersteller von Kryptowährungs-Mining-Ausrüstung - sind erstmals mit der Aussicht auf prüfende Blicke vom öffentlichen Markt konfrontiert. Grund: Sie haben Börsendebüts in Hongkong geplant. Bitfury, ein weiteres Branchenschwergewicht, ist offen für die Idee eines Börsengangs, hat aber noch keine konkreten Pläne.

Wenn durchgeführt, werden die Börsendebüts einen großen Test darstellen, ob die Vermögen von Personen wie Jihan Wu von Bitmain, Zhang Nangeng von Canaan und Hu Dong von Ebang nachhaltig sind oder einfach verpuffen werden. Während alle drei Unternehmen rasant gewachsen waren, als Bitcoin im vergangenen Jahr um das 15-fache stieg, haben die Kryptowährungen im Jahr 2018 mehr als die Hälfte ihres Wertes eingebüsst. Gründe dafür sind strengere Überwachung durch die Aufsichtsbehörden und Besorgnis um Sicherheitslücken an den Börsen sowie Marktmanipulation.

Das Risiko besteht darin, dass ein langwieriger Bärenmarkt die Nachfrage nach den spezialisierten Computerchips untergräbt. Diese werden von den Schürfern für die Verifizierung von virtuellen Währungstransaktionen genutzt. Bitmain, Canaan und Ebang versuchen, ihre Technologie für andere Bereiche, wie etwa künstliche Intelligenz, anzupassen, aber sie müssen erst noch beweisen, dass die neuen Anwendungen skalierbar sind. Öffentlich gehandelte Aktien würden einen Echtzeit-Indikator dafür liefern, wie Investoren ihre Aussichten einschätzen.

"Diese IPOs werden ein Lackmustest sein", sagt Rohit Kulkarni, Managing Director Private Investment Research bei SharesPost.

Angesichts der begrenzten öffentlichen Informationen über die finanziellen Ergebnisse der Hersteller von Krypto-Mining-Hardware und der anderen Vermögenswerten, die ihren Gründern gehören, beinhalten die Schätzungen des Nettovermögens vor dem Börsengang ein erhebliches Maß an Unsicherheit. Die Projektionen in der folgenden Tabelle enthalten Informationen aus Meldungen an die Börsen, Interviews und von Bloomberg zusammengestellten Daten. Bewertungsmultiplikatoren wurden von börsennotierten Chipherstellern wie Nvidia Corp und MediaTek abgeleitet.

Weltweit grössten Mining-Pools

Bitmain, der marktbeherrschende Anbieter der Branche, plant einen Börsengang, der bis zu 3 Milliarden Dollar einbringen könnte. Wu, der umstrittene 32-jährige Chef der Gesellschaft, sagte in einem Interview, dass er und Mitbegründer Micree Zhan zusammen rund 60 Prozent des Geschäfts besitzen und im vergangenen Jahr ein Umsatz von 2,5 Milliarden Dollar erzielt wurde.

Neben dem Verkauf von Mining-Hardware betreibt Bitmain auch einige der weltweit größten Mining-Pools, in denen die Mitglieder ihre Verarbeitungskapazität kombinieren und die Belohnungen teilen. Es ist unklar, ob ein Börsengang diesen Teil von Bitmains Geschäft umfassen wird.

Bitfury verzeichnete laut einem Unternehmenssprecher in den zwölf Monaten bis März einen Umsatz von 450 Millionen Dollar. CEO Valery Vavilov und der Mitbegründer Valery Nebesny halten zusammen eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen.

Drei Gründer von Canaan - Zhang, Liu Xiangfu und Li Jiaxuan - halten jeweils Anteile von etwa 17 Prozent an dem Unternehmen. Hu und seine Familie besitzen 68 Prozent an Ebang, wie aus Pflichtmeldungen an die Börse hervorgeht. Canaan und Ebang haben bereits vorläufige Anträge auf eine Notierung der Aktien in Hongkong eingereicht, obwohl der Zeitpunkt der Börsengänge unklar ist und die Unternehmen nicht verpflichtet sind, die Pläne umzusetzen.

Sinkende Preise für Kryptowährungen könnten ein Grund sein, warum die Mining-Unternehmen jetzt Aktien verkaufen wollen, so dass derzeitige Eigentümer "einen Teil der Gewinne, die sie durch die Geschäftsexpansion bis zum gegenwärtigen Punkt erzielt haben, einstreichen können", sagt Gil Luria, Direktor für institutionelle Aktienanalyse bei DA Davidson in Portland, Oregon.

"Es ist ein stark umkämpfter Bereich"

Die Börsengänge dürften für Vermögensverwalter interessant sein, die zu Krypto bullish eingestellt sind, aber die Risiken vermeiden wollen, die mit dem direkten Engagement in virtuellen Währungen einhergehen, einschließlich der unhandlichen Depotvereinbarungen, fügt Luria hinzu. "Es ist vergleichbar mit dem Kauf von Schaufeln und Levis-Jeans während des Goldrausches", so Luria. "Das sind echte Unternehmen, die eine ansehnliche Menge an Einnahmen generieren."

Die Aktien würden den Anlegern auch Zugang zum Wachstum von künstlicher Intelligenz bieten, sagt Kevin Wang, ein in Hongkong ansässiger Analyst, der Halbleiterunternehmen für Mizuho Securities abdeckt. Die anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen oder ASICs, die von Bitmain und seinen Pendants für Krypto-Schürfer entwickelt wurden, sind nützlich für die hohen Arbeitslasten, die mit einigen Formen von KI verbunden sind, wie zum Beispiel maschinellem Lernen.

Die KI-Bestrebungen der Unternehmen, dürften teilweise ihre Entscheidung erklären, IPOs anzustreben statt Initial Coin Offerings (ICOs), die in China und einigen anderen Ländern verboten wurden. Die chinesische Regierung unterstützt stark die KI-Technologie. Dennoch könnte die Entscheidung, ICOs zu meiden, einige Kryptowährungspuristen verärgern, insbesondere wenn man bedenkt, dass einige der Schürf-Hardware-Unternehmen von der Verbreitung der Token profitiert haben, die durch den ICO-Boom entstanden sind.

Für potenzielle Aktieninvestoren kann der Verdrängungswettbewerb in der Krypto-Mining-Branche ein ebenso großes Risiko darstellen wie fallende Preise der virtuellen Währungen. Die Sorge, dass Bitmain seinen technologischen Vorsprung verliert, veranlasste die Analysten von Sanford C. Bernstein in einem Bericht vom 22. August, zu warnen, dass das Unternehmen möglicherweise eine wesentliche Wertminderung seines Inventars vornehmen muss. "Es ist ein stark umkämpfter Bereich", sagt Luria.

(Bloomberg)