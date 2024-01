Der Aussenumsatz sank 2023 in Lokalwährungen um 7,4 Prozent auf 1,04 Milliarden Franken, wie DocMorris am Dienstag mitteilte. Im Hauptmarkt Deutschland gingen die Erträge um 7,1 Prozent auf 976 Millionen zurück, während das restliche Europa-Geschäft um fast 13 Prozent auf 60 Millionen einbüsste. Das an die Migros verkaufte Schweizer Geschäft ist nicht mehr in diesen Zahlen enthalten.