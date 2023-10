Mehr eingelöste E-Rezepte

DocMorris habe die Basis für nachhaltiges, profitables Wachstum im dritten Quartal 2023 weiter gestärkt, heisst es im Communiqué. Auch bei der Umsetzung des elektronischen Arztrezepts in Deutschland sieht der Online-Apotheker Fortschritte.



Die Anzahl eingelöster E-Rezepte habe sich seit Juni verdoppelt und betrage rund 5 Millionen. Zudem habe das deutsche Bundesministerium für

Gesundheit (BMG) die verpflichtende Nutzung des E-Rezepts per Januar 2024 untermauert. Auch die Gespräche mit der für die Umsetzung des E-Rezepts beauftragten Gesellschaft Gematik verliefen konstruktiv, heisst es weiter.



DocMorris geht vor diesem Hintergrund davon aus, dass der volldigitale Einlöseweg von Arztrezepten in Deutschland bis spätestens Ende 2023 in der Praxis umgesetzt sein wird.