Bei einem Anstieg der Erlöse um 10,2 Prozent auf 572,1 Millionen Franken legte der bereinigte operative Verlust (Ebitda) auf 28,8 (Vorjahr: minus 20,1) Millionen Franken zu, wie das überwiegend in Deutschland tätige Unternehmen am Dienstag mitteilte. Vor allem das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (RX-Geschäft) sorgte mit einem Umsatzplus von 43,5 Prozent für Rückenwind. Der Vorstand bekräftigte seine Umsatz- und Ergebniserwartung für 2025 wie auch die mittelfristigen Ziele.