Selbst eine Entscheidung der Fed, die Zinserhöhungen zu verlangsamen, könne die Mehrheit der Anleger nicht davon überzeugen, den Dollar zu verkaufen, so Citigroup weiter. Eine Verbesserung der globalen Wachstumsaussichten bleibe nach Meinung der Strategen der zentrale Punkt, da dies der Hauptgrund für die Umschwünge der Dollarstärke in der Vergangenheit war, insbesondere in den letzten zwei Jahrzehnten. "Die Spitze des US-Dollars wird wahrscheinlich erst erreicht, wenn die Fed die Leitzinsen senkt und das globale Wachstum ausserhalb der USA in einer Talsohle liegt", schreiben sie weiter.