Der Republikaner gab die Massnahmen am Donnerstag bei einer Zeremonie im Weissen Haus im Beisein von Arbeitern aus beiden Branchen bekannt. Diese seien "das Rückgrat Amerikas", sagte Trump. Mit dem Schritt löse er ein Wahlversprechen ein. Für Kanada und Mexiko sollten die Auflagen zunächst ausgesetzt bleiben, erklärte er mit Hinweis auf die laufenden Verhandlungen über das Handelsabkommen Nafta. Insgesamt würden die Zölle frühestens in 15 Tagen in Kraft treten. Auch für andere Staaten könnten geringere Sätze gelten. Dabei würden etwa die Militärausgaben der Verbündeten berücksichtigt.

Bereits vor der Zeremonie war aus hochrangigen Regierungskreisen bekanntgeworden, die Zölle würden wie im Vorfeld besprochen 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium betragen. Unter anderem die EU und China haben mit Gegenmassnahmen gedroht, sollten die Zölle tatsächlich eingeführt werden. Experten befürchten, dass der Streit sich zu einem Handelskrieg ausweiten könnte.

(Reuters)