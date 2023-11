Das britische Unternehmen kämpft mit einer sinkenden Nachfrage insbesondere in den USA – dem gemessen am Umsatz zweitgrössten Markt. Die Grosshändler bestellen wegen der mauen Wirtschaftsaussichten vorsichtiger. «Wir gehen davon aus, dass es länger dauern wird, bis sich eine wesentliche Verbesserung der US-Nachfrage einstellt», erklärte Dr. Martens. Grosshandelskunden hätten nur geringe Lagerbestände und daher könne die Firma zwar damit rechnen, dass sie nachbestellen. «Der Zeitpunkt und die Höhe dieser Nachbestellungen sind jedoch unvorhersehbar, was die Sichtbarkeit in unserem Grosshandelsgeschäft verringert.» Im ersten Halbjahr sanken die Grosshandelsumsätze um 17 Prozent auf 199,4 Millionen Pfund.