Die Renditen würden sich nicht mehr wesentlich bewegen. Der Fondsmanager von Janus Henderson sieht keinen Anstieg der Renditen auf deutlich über der 3-Prozent-Marke, die in der vergangenen Woche zum ersten Mal seit 2014 kurz durchbrochen wurde. Jedoch dürfte die Bereitschaft der US-Notenbank, ihre Geldpolitik schrittweise zu straffen, sowie die höhere Kapitalaufnahme der US-Regierung, am Bondmarkt auf den Kursen lasten.

"Das Angebot aus dem Finanzministerium ist ein weiterer Faktor neben dem, was die Fed in Bezug auf einen gemässigten bearishen Ton für US-Treasuries tun könnte", sagte Gross diese Woche zu Bloomberg TV. "Ich erwarte, dass sich die Rendite 10-jähriger US-Anleihen für den Rest des Jahres im Durchschnitt um 2,80 bewegt bis vielleicht 3,10 oder 3,15. Es ist ein Bärenmarkt im Winterschlaf, was bedeutet, dass der Bär wach ist, aber nicht wirklich knurrt."

(Bloomberg)