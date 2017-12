So manches Unternehmen mit "Crypto" oder "Blockchain" im Namen belohnen Anleger mit dreistelligen prozentualen Kursgewinnen. Einen ähnlichen Trend gab es während der Internet-Blase zur Jahrtausendwende.

Nachfolgend eine Auswahl von Firmen, die in den vergangenen Monaten ihren Namen geändert haben, in das Geschäft mit Krypto-Währungen eingestiegen sind oder sich mit der Blockchain-Technologie beschäftigen, auf der Bitcoin & Co. basieren. Die Kursveränderungen beziehen sich auf den Stand von Mitte Oktober, als Bitcoin erstmals die Marke von 5000 Dollar übersprang. Seither hat die Cyber-Devise ihren Kurs zeitweise auf 20'000 Dollar vervierfacht, fiel zuletzt aber auf rund 10'000 Dollar zurück.

Riot Blockchain

Die frühere Biotech-Firma mit dem Namen Biotix wandelt sich zu einem Finanzinvestor mit dem Hauptaugenmerk auf Blockchain-Technologie.

Kursveränderung: plus 201 Prozent

Digital Power

Der Anbieter von Netzteilen für medizinische und andere Geräte steigt in das Geschäft des "Schürfens" von Kryptowährungen ein.

Kursveränderung: plus 625 Prozent

Crypto Co.

Das Unternehmen startete als Damenmode-Hersteller Croe. Vor einigen Tagen stoppte die US-Börsenaufsicht den Handel mit den Aktien der Firma, die allein in den vorangegangenen drei Wochen fast 2800 Prozent zugelegt hatten. Den Aufsehern zufolge gibt es Bedenken, dass Informationen über das Unternehmen korrekt sind. Ende November übernahm die Firma Coin Tracking e.K., einen deutschen Anbieter von Software zum Handel mit digitalen Währungen. Mit gut elf Milliarden Dollar ist Crypto Co. Derzeit an der Börse ungefähr so hoch bewertet wie die "Bauknecht"-Mutter Whirlpool.

Kursveränderung: plus 5644 Prozent

Future FinTech

Ursprünglicher Name: SkyPeople Fruit Juice. Der Saft-Hersteller änderte seinen Namen, um "das Bekenntnis zu E-Commerce und dem Handel von Agrar-Rohstoffen zu reflektieren".

Kursveränderung: plus 53 Prozent

Xunlei

Chinesische Spezialist für Cloud-Computing.

Kursveränderung: plus 198 Prozent

Marathon

Die Übernahme des Kryptowährungsschürfers Global Bit beflügelt die Aktien des Patent-Vermarkters.

Kursveränderung: plus 178 Prozent

Social Reality

Der Internet-Werber kündigte im Oktober einen ICO an. Bei einem sogenannten Initial Coin Offering sammeln Firmen Geld ein und geben im Gegenzug digitale Münzen - Token - aus. Die Mehrzahl der Kryptowährungen sind Tokens aus ICOs. Social Reality will ausserdem Dividenden in virtuellen Währungen auszahlen.

Kursveränderung: plus 60 Prozent

Net Element

Der Online-Zahlungsabwickler gründete mit dem Finanzinvestor Bunker Capital eine Firma, die eine Software für Geld-Transaktionen auf Basis der Blockchain-Technologie entwickeln soll.

Kursveränderung: plus 233 Prozent

Nova LifeStyle

Der US-Möbelhändler will künftig Bitcoin und andere Krypto-Währungen als Zahlungsmittel akzeptieren.

Kursveränderung: plus 64 Prozent

Intercontinental Technology

Der ehemalige Zigarren-Hersteller Rich Cigars änderte seinen Namen und will künftig Krypto-Währungen schürfen.

Kursveränderung: plus 163 Prozent

Nodechain

Die Firma hiess ursprünglich Vapetek und produzierte E-Zigaretten. Nodechain will ebenfalls Krypto-Währungen schürfen.

Kursveränderung: plus 159 Prozent

(Reuters)