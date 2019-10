Die Prognose für das Gesamtjahr wird dennoch aufrechterhalten. Der Umsatz sank im Berichtsquartal im Vergleich zum Vorjahreswert um 8,1 Prozent auf 93,2 Millionen US-Dollar. Währungs- und akquisitionsbereinigt ergab sich ein Minus von 8,6 Prozent, wie Inficon am Donnerstag mitteilte. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT sank im Quartal um deutliche 19 Prozent auf 16,3 Millionen Dollar, und die entsprechende Marge ging auf 17,5 von zuvor 19,7 Prozent zurück. Unter dem Strich blieb ein Reingewinn von 12,4 Millionen, was ebenfalls einer Abschwächung um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Damit hat Inficon die Erwartungen der Analysten klar verfehlt. Der AWP-Konsens für den Umsatz lag bei 99,9 Millionen Dollar, für den EBIT bei 19,4 Millionen und für den Reingewinn bei 15,6 Millionen.

Die Umsätze seien im Vergleich zum zweiten Quartal des laufenden Jahres in Anbetracht der zunehmenden handels- und geopolitischen Unsicherheit und der unter den Erwartungen gebliebenen Erholung im Halbleitermarkt "insgesamt recht beständig" gewesen, lautete die Einschätzung des Unternehmens.

Umsatzrückgang von 9,5 Prozent

Im Zielmarkt Semi & Vacuum Coating ging der Umsatz im Jahresvergleich um 9,5 Prozent auf 40,1 Millionen zurück. Während sich die Verkäufe in Europa und den USA ziemlich stabil entwickelten, blieb die fürs zweite Halbjahr erwartete Erholung in Teilen Asiens vorerst weitgehend aus, hiess es weiter. Die mittelfristigen Aussichten werden hier dennoch zuversichtlich beurteilt.

Im Markt General Vacuum wurde sequentiell ein Plus ausgewiesen, im Jahresvergleich resultierte aber auch hier ein Minus von 5,0 Prozent auf 26,7 Millionen Dollar. Die Geschäftsentwicklung in allen Region, besonders aber in Europa, habe hier die Entwicklung gestützt.

Im Segment Refrigeration, Air Conditioning & Automotive wurden saisonale Effekte und die weltweite wirtschaftliche Zurückhaltung als Faktoren genannt. Das Minus betrug hier 5,6 auf 20,1 Millionen Dollar. Das kleinste Segment Security & Energy verbuchte ein deutliches Minus von 18 Prozent auf 6,3 Millionen. Hier spielen staatliche Grossaufträge und deren zeitliche Staffelung typischerweise eine grosse Rolle.

Der Fokus liege im vierten Quartal nun auf dem Erreichen der Guidance, schrieb Inficon weiter. Das Management hält trotz der unter den Erwartungen liegenden Zahlen an der Prognose fest und setzt sich weiter beim Umsatz ein Ziel für das Gesamtjahr von rund 400 Millionen Dollar sowie bei der Betriebsgewinnmarge (EBIT) einen Wert von rund 19 Prozent.

