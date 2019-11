China verwahrt sich nach der Unterzeichnung des Hongkong-Gesetzes durch US-Präsident Donald Trump vehement gegen eine Einmischung. Das Aussenministerium in Peking teilte am Donnerstag mit, Vize-Aussenminister Le Yucheng habe US-Botschafter Terry Branstad einbestellt, um eine sofortiges Ende einer solchen Politik und einer weiteren Beschädigung der bilateralen Beziehungen zu fordern.

Das von Trump unterzeichnete Gesetz unterstützt die regierungskritischen Demonstranten in der chinesischen Sonderverwaltungszone. So sollen Verstösse gegen die Menschenrechte in Hongkong geahndet werden. Trump unterschrieb auch ein zweites Gesetz, das den Export von Tränengas, Pfefferspray, Gummigeschossen und Elektroschockern an die Hongkonger Polizei verbietet.

Seit etwa einem halben Jahr kommt es immer wieder zu Massenproteste in Hongkong, gegen die die Sicherheitskräfte teilweise mit grosser Härte vorgehen. Dies und die Reaktion der USA verschärfen zunehmend die Spannungen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt. Ihr Verhältnis ist bereits seit Monaten wegen des Handelsstreits belastet.

(Reuters)