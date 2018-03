Der Vertrag umfasse Ladenflächen über insgesamt 1'500 m2 und habe eine Laufzeit von fünf Jahren, teilt Dufry am Montag mit. Vom neuen Bahnhof aus würden die Hochgeschwindigkeits-Zugverbindungen mit Festland-China bedient.

Dank der neuen Konzession könne Dufry seine Präsenz in Asien weiter stärken und das Portfolio um zwei "Flagship-Stores" erweitern, so die Meldung. Ausserdem handle es sich um einen wichtigen Meilenstein in der Strategie, alternative Absatzkanäle ausserhalb des Flughafen-Detailhandels zu erschliessen.

(AWP)