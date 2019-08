Der Shop mit einer Verkäufsfläche von 850 m2 steht in der Stadt Uruguaiana an der Grenze zu Argentinien. Dort werde den Kunden ähnlich wie in den Dufry-Läden an den brasilianischen Flughäfen eine breite Auswahl an internationalen Markenprodukten angeboten, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Zu den Marken, deren Produkte im Dufry-Shop zu kaufen sind, zählen den Angaben zufolge MAC, Victoria's Secret, Lindt, Johnnie Walker, Chivas, Absolut, Tanqueray, Lacoste oder Desigual. Duty-Free-Shops an Grenzen gebe es bereits in Südamerika und sie seien sehr beliebt, auch bei Brasilianern, hiess es weiter. Weitere solche Dufry-Läden seien in Planung.

(AWP)