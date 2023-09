Fachkräftemangel in der Reperaturbranche seit Jahren

Allerorten klagen die Werkstätten über Fachkräftemangel. Das britische Institute of the Motor Industry (IMI) prognostiziert für die Insel, dass nach dem Aus für Verbrennermotoren in den 2030er Jahren rund 25.000 Elektrotechniker fehlen werden. In den USA, dem zweitgrössten Automobilmarkt nach China, ist das Wachstum mit E-Autos zwar hinter dem in Europa zurückgeblieben.