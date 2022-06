Dabei handelte es sich jedoch bei vielen nicht um Angestellte mit Festgehalt, bei denen Chief Executive Officer Elon Musk einen Stellenabbau von 10 Prozent der Konzernbelegschaft angekündigt hatte, sondern um Mitarbeiter, die stundenweise bezahlt werden. In diesem Segment hatte Musk Stellenaufbau angekündigt.

Wie zu hören ist, hatten die von den Entlassungen betroffenen Teams in San Mateo die Aufgabe, Fahrzeugdaten von Kunden im Zusammenhang mit den Autopilot-Fahrerassistenzfunktionen auszuwerten und sogenannte Datenbeschriftungen vorzunehmen. Vor den Kürzungen beschäftigte das Büro etwa 350 Mitarbeiter, von denen einige bereits in den letzten Wochen in eine nahe gelegene Einrichtung versetzt wurden. Tesla reagierte nicht umgehend auf eine Bitte um Stellungnahme.

(Bloomberg)