Die Autobranche läutet das neue Jahr gleich auf zwei grossen Messen in den USA ein: Die Technik-Show CES in der Glitzermetropole Las Vegas (9.-12.1.) dreht sich um Neuheiten der Unterhaltungselektronik oder Trends wie künstliche Intelligenz - und längst auch um deren Einsatz im Auto. In der Motorstadt Detroit protzt die PS-Industrie auf ihrer Fahrzeug-Leistungsschau (13.-28.1.) gern mit grossen Geländewagen und Pick-ups - Vernetzung und alternative Antriebsformen sind trotzdem mit an Bord.

"Bei beiden Messen ist das dominierende Thema die Mobilität", sagt Auto- und IT-Experte Gabriel Seiberth von der Beratungsfirma Accenture. Die Schlüsselfrage laute: "Wer positioniert sich als Erster mit Elektroautos beziehungsweise mit digitalen Diensten im Massenmarkt?"

Nach einem ruckeligen Start kommt jetzt Tempo in das Rennen. Branchenschwergewichte wie General Motors, Ford, Volkswagen, Daimler oder BMW trumpfen regelmässig mit Ankündigungen neuer E-Modelle auf. An vernetzten Dienstleistungen rund ums Fahren wird fieberhaft gearbeitet; Autokonzerne, Start-ups, IT- und Technologiefirmen überbieten sich mit Ideen. Digitale Assistenten sind Verbraucher vom Smartphone gewöhnt, beim Kaufen, Mieten, Teilen, Steuern oder Parken eines Pkw wollen sie darauf nicht verzichten.

Wandel beschleunigt sich

"Im Jahr 2018 beschleunigt sich der Wandel der Autowelt", erwartet Autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen. Technologisch gehe es weg vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität, bei den Kunden weg vom eigenen Auto hin zum vernetzten Mobilitätsinstrument und bei den grossen Absatzregionen weg von den USA und Westeuropa hin zu Asien und Osteuropa. China, wo auch 2018 mit Abstand die meisten Autos weltweit verkauft werden dürften, nutze die Grösse des heimischen Marktes, um Technologie-Trends zu bestimmen, erläutern die Experten. Bei der E-Mobilität gebe die Volksrepublik immer stärker den Ton an.

Ab übernächstem Jahr gilt in China eine Quote für Elektroautos: 2019 müssen zehn Prozent des verkauften Fahrzeuge eines Hersteller E- und Hybrid-Modelle sein, 2020 dann zwölf Prozent. "Die kleine Diesel-Insel Europa schrumpft", bilanziert Dudenhöffer. In Deutschland sind die Neuzulassungen von Fahrzeugen mit Selbstzünder seit geraumer Zeit im freien Fall. War das Image durch die vor gut zwei Jahren bekannt gewordene Abgasaffäre bei Volkswagen schon ramponiert, tun drohende Fahrverbote in vielen Innenstädten ein Übriges.

Immer strenger werdende Klimaschutzvorschriften in Europa bringen mitten im Branchenumbruch viele Hersteller in die Bredouille: "Die CO2-Ziele für 2020 sind ohne Diesel nicht zu erreichen", sagt BMW-Chef Harald Krüger. Dagegen sprach sich VW-Chef Matthias Müller vor Kurzem für den Abbau der Diesel-Subventionen aus und schlug vor, Steuererleichterungen schrittweise umzuschichten in Anreize für die Elektromobilität. Der Absatz von batteriebetriebenen Fahrzeugen kommt indes trotz neuer Modelle nur langsam in Schwung. Die trend- und statusverliebte Kundschaft, hungrig nach technischer Innovation und angefüttert mit Rabatten, gibt ihr Geld lieber für etwas anderes aus: Geländewagen.

Gutes Gewissen: Der Elektro-SUV

Exakt 101 verschiedene SUV-Modelle zählt Autoexperte Dudenhöffer derzeit auf dem deutschen Markt. Jeder vierte Neuwagen ist hier ein Geländewagen. Dass diese Fahrzeuge meist mehr Sprit verbrauchen und mehr CO2 ausstossen als vergleichbare Limousinen, scheint vielen Kunden egal. "Mehr Auto kann man eigentlich nicht kaufen", sagt Accenture-Berater Seiberth. Bei Elektro-Modellen wirkten nicht nur die Sorgen um Reichweite oder Ladesäulen auf viele Kunden abschreckend, sondern oft auch das ungewöhnliche Äussere. "Solange ein Elektroauto noch als ein typisches Elektroauto mit besonderem Design erkennbar ist, will das kaum einer kaufen."

Für Seiberth ist der Königsweg klar: "Wenn die Autobauer ihre Geländewagen elektrifizieren, können sie das Kaufinteresse der Kunden verbinden mit den Umweltzielen der Gesellschaft." Hersteller und Verbraucher könnten ihre Fahrzeugvorlieben dann "mit besserem Gewissen" ausleben. Der US-Pionier Tesla legte vor Jahren mit dem Elektro-SUV Model X vor - und blieb lange allein in dieser Nische. Ähnlich hohe Reichweiten für Geländewagen mit ihrem grossen Gewicht konnte und wollte die Konkurrenz nicht bieten.

In Deutschland galt laut Dudenhöffer bis vor der Abgasaffäre die Faustregel: SUV = Diesel. Inzwischen seien alternative Antriebe bei Geländewagen häufiger vertreten als in anderen Segmenten. Die "Volksbewegung SUV" gebe Hybrid- und E-Autos einen Schub. Audi etwa hat einen E-Geländewagen für 2018 angekündigt, BMW und Daimler wollen bald nachziehen.

(Reuters)