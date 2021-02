Der Preis für das Edelmetall stieg am Montag um bis zu 7,4 Prozent auf ein Sechs-Monats-Hoch von 28,99 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Damit summiert sich das Plus der vergangenen drei Tage auf rund 14 Prozent. Gold gewann im gleichen Zeitraum gerade einmal ein Prozent. Auslöser der aktuellen Rally waren, ähnlich wie bei beim US-Videospielehändler GameStop, Beiträge in einem Anlegerforum der Online-Plattform Reddit.

Dort riefen Nutzer dazu auf, Aktien von Silberminen-Betreibern und börsennotierte Silber-Fonds zu kaufen. Deren Edelmetall-Bestände stiegen am Freitag um vier Prozent auf ein Rekordhoch von 28.382 Tonnen. Das ist der größte Anstieg seit fast zehn Jahren.

Vor allem asiatische Anleger griffen bei Silber zu, sagte Brian Lan, Geschäftsführer des Edelmetallhändlers GoldSilver Central. Bei GameStop hatten Kleinanleger hatten mit konzertierten Käufen Hedgefonds zur Auflösung ihrer Wetten auf den Kursverfall bestimmter Papiere gezwungen und sie teilweise an den Rand des Ruins getrieben.

(Reuters)