"Sowohl die politische als auch die ökonomische Unsicherheit steigen, was die Nachfrage nach einem sicheren Hafen und damit nach Gold ankurbeln könnte", schrieben die Heraeus-Experten in ihrer Edelmetallprognose am Dienstag. Die Preise für Silber dürften sich prozentual gesehen demnach noch besser entwickeln als die für Gold. Für das gelbe Edelmetall erwarten die Experten für 2019 einen Kurs von bis zu 1450 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Auf dem Weg dorthin werde es jedoch zu Rückschlägen kommen. Derzeit kostet eine Feinunze Gold 1315 Dollar. Silber könne auf bis zu 20,00 Dollar zulegen von derzeit knapp 16 Dollar. Gold hatte im vergangenen Jahr knapp zwei Prozent verloren, Silber sogar neun Prozent.

(Reuters)