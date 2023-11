Das Kosten-Ertragsverhältnis kam in den ersten zehn Monaten bei rund 74 Prozent zu liegen. Bereinigt um die Extrakosten für neue Kundenberater hätte allerdings ein besserer Wert von 71 Prozent resultiert, so die Mitteilung. Bekanntlich peilt EFG für 2025 einen Wert von 69 Prozent an.