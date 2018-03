Die ehemalige Galenica war im vergangenen April in zwei unabhängige Geschäfte aufgeteilt worden. Beim Umsatz und EBITDA hat das Pharmaunternehmen die im Sommer erhöhte Prognose klar erfüllt und beide Kennzahlen um mehr als 10% gesteigert. Für 2018 stellt Vifor nun erneut ein Umsatzplus von mehr als 10% in Aussicht. Der EBITDA soll noch stärker um mehr als 20% zulegen.

Für 2017 weist Vifor laut Medienmitteilung am Donnerstag einen Umsatz in Höhe von 1'342,1 Mio CHF aus, ein Plus von 15,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auf Gewinnseite weist Vifor beim EBITDA 280,4 Mio CHF aus (VJ 322,2 Mio). Berücksichtigt man die Kosten für die Lancierung und die Anlaufkosten für Veltassa in Höhe von 231,5 Mio im Jahr 2017 und 112,6 Mio CHF im Jahr 2016 nicht, erhöhte sich der EBITDA gegenüber dem Vorjahr um 17,7% auf 511,8 Mio CHF.

Der operative Gewinn (EBIT) lag mit 134,3 Mio CHF unter dem Vorjahreswert von 236,4 Mio.

Der Kaliumbinder Veltassa zur Behandlung überhöhter Kaliumwerten im Blut (Hyperkaliämie) hat Vifor im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsätze von 51,7 Mio CHF in die Kasse gespült. Zum Vergleich: Für das erste Halbjahr hatte Vifor einen Umsatz von 24,3 Mio CHF ausgewiesen. Mittelfristig plant Vifor, mit Veltassa Blockbuster-Umsätze zu erzielen. In der EU ist das Mittel seit Sommer 2017 zugelassen, in den USA seit 2015.

Unter dem Strich blieb 2017 ein Gewinn nach Minderheiten von 1'147,1 Mio CHF übrig. Im Vorjahreszeitraum lag er bei 237,0 Mio CHF. Mit den vorgelegten Zahlen hat Vifor die durchschnittlichen Analystenerwartungen (AWP-Konsens) leicht übertroffen. Diese hatten einen Umsatz in Höhe von 1'340 Mio CHF erwartet, einen EBITDA von 269,0 Mio CHF und einen operativen Gewinn von 128,5 Mio CHF.

(AWP)