Vorgehensweise für die Migration von Portfolio und Watchlist 1a) Wenn Sie sich bereits auf www.cash.ch registriert haben, wurde Ihnen ein neues Passwort zugesandt. Loggen Sie sich mit diesem hier ein: www.cash.ch/user/login 1b) Haben Sie Ihr neues Passwort vergessen, dann benützen Sie bitte diesen Link: www.cash.ch/user/password 1c) Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich hier ein Neues erstellen: www.cash.ch/user/register. Kontaktieren Sie bitte anschliessend unseren Kundendienst per E-Mail unter office@cash.ch. Teilen Sie dem Kundendienst mit, aus welchem «classic-Konto» Sie Ihre Daten übernehmen möchten. 2) Nachdem Sie sich eingeloggt haben, können Sie im Hauptmenü unter «Mein Cash» die Optionen «Mein Portfolio» oder «Meine Watchlist» auswählen. 3) Rufen Sie jetzt den «Portfolio-Manager» oder den «Watchlist-Manager» auf. 4) Falls Sie Ihre Daten noch nicht importiert haben, erscheint jetzt in der Menüleiste der Button «Importieren». Sollten Sie den «Importieren»-Button nicht sehen können, so haben Sie vermutlich bereits zuvor eine Migration durchgeführt. In diesem Fall schreiben Sie uns bitte an office@cash.ch und wir reaktivieren diese Option. Eine erneute Migration überschreibt nicht bestehende Watchlists oder Portfolios - alte/überflüssige Portfolios und Watchlists können nach Migration im jeweiligen Manager gelöscht werden. Diese sind nach Migration mit einem vorangestellten Datums-/Zeitstempel versehen. Bitte beachten Sie, dass die Migration im Hintergrund durchgeführt wird. Dies bedeutet, dass es fünf bis zehn Minuten dauern kann, bis alle Inhalte auf www sichtbar sind. Die nach Anstossen des Importvorgangs sichtbare Animation zeigt nicht das tatsächliche Ende des Importvorgangs an.