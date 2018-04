Die Kennzahl wurde im "Bericht über die Finanzlage" publiziert, den alle Schweizer Versicherungen bis zum heutigen 30. April erstmals vorlegen müssen.

Die Zurich Insurance Group hat 2017 ihre Solvenzposition verbessert. Der sogenannte Solvenzquotient, der am Prüfinstrument Swiss Solvency Test (SST) der Aufsichtsbehörde Finma gemessen wird, erhöhte sich per Stichtag 1. Januar 2018 gegenüber dem Vorjahr auf 216 von 204 Prozent, wie die Gesellschaft am Montag mitteilt. Der Wert liege somit deutlich über den Anforderungen und belege die Stärke der Bilanz der Zurich, heisst es weiter. Konkret nahm laut den Angaben im Bericht das risikotragende Kapital auf 44,3 von 38,8 Milliarden US-Dollar zu, während sich das Zielkapital auf 23,2 von 21,2 Milliarden erhöhte.

Auch Helvetia hat 2017 die Solvenzposition markant verbessert. Der sogenannte Solvenzquotient, der am Prüfinstrument Swiss Solvency Test (SST) der Aufsichtsbehörde Finma gemessen wird, erhöhte sich per Stichtag 1. Januar 2018 gegenüber dem Vorjahr auf 212 von 165 Prozent, wie die Gesellschaft am Montag mitteilt. Konkret nahm laut den Angaben im Bericht das risikotragende Kapital auf 7,9 von 6,3 Milliarden Franken zu, während sich das Zielkapital mit knapp 4,2 Milliarden stabil entwickelte.

Bei der Bâloise hat 2017 erhöhte sich der SST gegenüber dem Vorjahr auf 262 von 214 Prozent, wie die Gesellschaft am Montag mitteilt. Dieser "exzellente" Wert sei trotz deutlich höherer Anforderungen erreicht worden. Konkret nahm laut den Angaben das risikotragende Kapital auf 10,2 von 7,8 Milliarden Franken zu, was mit Veränderungen auf operativen Erträgen, Verbesserungen des ökonomischen Umfelds sowie auf die Emission von Hybridkapital zurückgeführt wird. Das Zielkapital nahm gemäss der Bâloise derweil wegen gestiegener versicherungstechnischen Risiken sowie höheren Markt- und Kreditrisiken auf 4,4 von 4,0 Milliarden zu.

