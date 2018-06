Der Einkaufsmanager-Index stieg auf 58,7 Zähler, nach 57,3 im April, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 58,1 Punkte gerechnet. Das Barometer signalisiert bei mehr als 50 Zählern Wachstum. Die Aufträge legten spürbar zu und die Betriebe beschleunigten ihren Jobaufbau.

Die US-Konjunktur hatte in den Wintermonaten noch an Schwung eingebüsst. Zwischen Januar und März stieg das Bruttoinlandsprodukt nur noch mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,2 Prozent nach einem Plus von 2,9 Prozent Ende 2017.

(Reuters)