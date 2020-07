Im Vormonat waren es noch 47,0 Zähler, wie das Institut IHS Markit am Freitag zu seiner Umfrage unter Hunderten Unternehmen mitteilte. Ab 50 signalisiert das Barometer ein Wachstum. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich einen Anstieg auf 50,3 Zähler erwartet.

Laut Markit-Experte Phil Smith zeigen die Umfragewerte, dass es mit der deutschen Wirtschaft wieder aufwärts geht und die Nachfrage mehr und mehr in Schwung kommt. "Überdies ist es gerade für eine so exportabhängige Wirtschaft wie der deutschen erfreulich, dass das Exportgeschäft in der Industrie wieder kräftig angezogen hat."

Die nun zügig in Gang gekommene Erholung der deutschen Wirtschaft folgt auf einen Konjunktureinbruch im Zuge der Corona-Krise im Frühjahr. Die meisten Ökonomen gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal so stark eingebrochen ist wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Sie erwarten im Schnitt, dass es ein Minus von 8,8 Prozent zum Vorquartal geben wird. Die BIP-Daten werden am 30. Juli veröffentlicht.

(Reuters)